Jumbo-Visma-podium in Ronde van Burgos na grote valpartij in massasprint

Jumbo-Visma is één, twee en drie geworden na een 'massasprint' in de tweede etappe van de Ronde van Burgos. Een massale finish werd het niet, want de sprint werd volkomen ontregeld door een grote valpartij in de laatste kilometer. Timo Roosen won en kwam met ploegmaten Edoardo Affini en Chris Harper alleen over de finish. Daarachter kwamen renners in plukjes aangesprint. In de Jumbo-Visma-trein vooraan het peloton ging het mis bij David Dekker. Door een drempel verloor de Nederlander op hoge snelheid de controle over zijn fiets en crashte. Daarachter ging iedereen vol in de remmen en week uit, een enkeling zo de hekken in. Een stuk of tien renners gingen tegen het asfalt, onder wie Davide Ballerini (Quick-Step).

Echt de hoogte in ging het peloton niet op dag twee in de regio rondom Burgos, maar op voorhand leek het voor sprinters toch al wat te zwaar. Bijna 160 kilometer door heuvelachtig landschap, waarvan vooral de eerste honderd kilometer vrijwel nergens vlak waren. Op de Alto de la Lora (2,9 km aan 5,7%), Puerto de Humada (2,6 km aan 4,8%) en Alto de Amaya (2.6 km á 3,2%) was het even op de tanden bijten. Een uitstekend parcours voor aanvallers om een succesvolle vlucht op te zetten. Dat lukte, of leek te lukken. De voorsprong was op het hoogtepunt zeven minuten, maar daarna liep het gestaag terug. De laatst over gebleven vluchter, Xabier Mikel Azparren (Euskaltel), werd op ruim veertig kilometer van de streep opgeslokt door het peloton. Even daarvoor was João Almeida (UAE) ook al teruggepakt.