Franse bosbranden mede veroorzaakt door laksheid

Franse bosbranden ontstaan mede doordat de Fransen zelf massaal de regels aan hun laars lappen. Een speciale commissie van de senaat concludeert dat ze te weinig doen om begroeiing rond hun huis weg te halen, waardoor branden zich sneller kunnen verspreiden.

In risicogebieden zijn bewoners verplicht om struiken en bosschages in een straal van 50 meter rond hun huis weg te halen. Dat geldt bijvoorbeeld in de gehele Provence en ook in de Ardèche en op Corsica. Maar in die regio's houdt slechts 30 procent van de bevolking zich aan die wettelijke regels. De meesten laten begroeiing gewoon staan. Branden kunnen zich daardoor verspreiden en ook vaker huizen in de as leggen.

"Dat mensen zich niet aan de regels houden, is ontoelaatbaar", zegt commissielid Pascal Martin. "We moeten individuele overtreders strenger straffen òf de overheid moet zelf groen gaan verwijderen."

Nu krijgen mensen alleen een boete van 30 euro voor elke vierkante meter aan struiken die niet is weggehaald. Burgemeesters moeten toezien op de naleving van de regels, maar doen dat nauwelijks. De senatoren stellen in hun eindrapport voor om wetsovertreders zelf op te laten draaien voor eventuele brandschade. Verzekeringspolissen moeten daarvoor worden aangepast.

Herbeplanting kost tientallen miljoenen

De publicatie van het rapport komt kort na de historisch grote branden van vorige maand in Bordeaux. Daar werd meer dan 20.000 hectare aan bos in de as gelegd. De senatoren becijferden dat de herbeplanting in het gebied minimaal 50 miljoen euro gaat kosten.

Volgens de commissie moet Frankrijk zich gaan voorbereiden op meer van zulke grote natuurrampen. Droogte en hitte leiden tot toenemende risico's. "Rond het jaar 2050 kent de helft van het bos- en heidegebied in Frankrijk een verhoogd risico op bosbranden. In 2010 was dat nog maar een derde van het gebied", staat in het rapport.

Bosbranden zullen ook vaker voorkomen en over een langere periode verspreid zijn, schrijven de Eerste Kamerleden. "Het bosbrandseizoen duurt tegenwoordig 12 maanden per jaar", zei de voorzitter van de landelijke brandweerfederatie tegen de commissie.

De commissie wil dat er meer geld gaat naar brandweer en hulpverleners en dat er meer blusvliegtuigen en helikopters worden aangeschaft. "De huidige vloot aan blustoestellen is niet toereikend om ook in de toekomst effectief haar werk te doen."

47.000 hectare weg

De bosbranden bij Bordeaux zijn inmiddels helemaal onder controle. Maar in het zuiden van Frankrijk, in de Pyreneeën en langs de Middellandse Zee, ontstaan door de droogte continu nieuwe branden. De meesten blijven in omvang nog beperkt.

Sinds begin dit jaar is in het hele land ruim 47.000 hectare in vlammen opgegaan. Daarmee is de schade in de eerste zeven maanden van 2022 al de ergste van de afgelopen 15 jaar. Door klimaatverandering, met stijgende temperaturen en het veranderende gebruik van grond, neemt het aantal natuurbranden toe.