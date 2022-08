Bauhaus ontsnapt aan valpartij en mag juichen in Ronde van Polen

Phil Bauhaus heeft de vijfde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De renner van Bahrein-Victorious was na een rit van 178 kilometer tussen Lancut en Rzeszow de snelste in de sprint, die ontsierd werd door een flinke valpartij.

Sergio Higuita behoudt de gele leiderstrui.

De sprintersploegen knokten in de slotfase om elke meter en in de laatste bocht ging dat fout. Slechts een man of tien zat voor de val, waarna Bauhaus in de sprint afrekende met Arnoud Démare (Groupama-FDJ). Mike Teunissen, renner van Jumbo-Visma, was één van de ongelukkigen die onderuit ging.

De etappe van Lancut naar Rzeszów was vergelijkbaar met die van een dag eerder. Met wat beklimmingen in het begin en twee gecategoriseerde klimmen op 64 en 31 kilometer van de finish.