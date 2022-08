Vulkaan in zuidwesten van IJsland barst opnieuw uit

In het zuidwesten van IJsland is de vulkaan Fagradalsfjall opnieuw uitgebarsten. Op beelden van het IJslands meteorologisch instituut is te zien dat er lava uit een kleine opening van de vulkaan stroomt.

De uitbarsting komt niet onverwacht: de afgelopen dagen werden er steeds kleine aardschokken waargenomen rondom de Fagradalsfjall. De vulkaan ligt op ongeveer 32 kilometer van hoofdstad Reykjavik en niet ver van de nationale luchthaven, Keflavik Airport. Of de uitbarsting gevolgen heeft voor de omgeving, is nog onduidelijk.

Vorig jaar maart barstte de Fagradalsfjall ook uit. Toen werden in drie weken tijd zo'n 50.000 aardschokken in het gebied gemeten. Het was voor het eerst in zo'n 800 jaar dat er een uitbarsting was op het schiereiland Reykjanes. De vulkanische activiteit hield maandenlang aan en trok grote aantallen toeristen naar de plek.

De uitbarsting van de Eyjafjallajökull - eveneens op IJsland - veroorzaakte in 2010 een gigantische aswolk. Het Europees vliegverkeer raakte door die uitbarsting dagenlang ernstig ontregeld. IJsland telt zo'n 130 vulkanen.

De website Iceland Monitor heeft een livestream van de eruptie online gezet: