Man (23) aangehouden voor valse bommelding provinciehuis Leeuwarden

De politie heeft een 23-jarige man uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van de valse bommelding van vorige maand bij het provinciehuis in Leeuwarden.

De man meldde op 13 juli rond 11.00 uur via het landelijk politienummer dat er een mestbom zou ontploffen bij het provinciehuis. Op dat moment was daar een demonstratie gaande tegen de stikstofplannen van het kabinet.

De politie evacueerde vervolgens enkele gebouwen in de omgeving. Alle ambtenaren van het provinciehuis werden naar een veilige zaal in de kelder gebracht. Statenleden die voor een vergadering in het gebouw waren, moesten in de Statenzaal blijven, schreef Omrop Fryslân. Op straat stonden agenten met kogelwerende vesten.

De politie noemt het "onacceptabel" dat politici door valse bommelding hun werk niet ongehinderd en veilig konden doen.