Iran stuurt onderhandelaars naar Wenen voor atoomgesprekken, VS waarschijnlijk ook

Iran en de Europese Unie hebben hun onderhandelaars naar Wenen gestuurd om te proberen de vastgelopen gesprekken over een nieuw atoomakkoord weer vlot te trekken. Volgens persbureaus Reuters en AP stuurt ook de VS zijn onderhandelingsteam, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

In maart leek een nucleair akkoord aanstaande. Sindsdien liggen de onderhandelingen echter stil. Vorige maand kwamen delegaties van de twee landen ook al samen in Qatar voor indirecte gesprekken, onder leiding van de EU. EU-buitenlandcoördinator Borrell had een nieuwe concepttekst bij zich die een mogelijke oplossing moet bieden voor de impasse.

Er is met name onenigheid over de status van de Revolutionaire Garde van Iran, het elitekorps van het leger dat politiek en economisch een zeer belangrijke rol speelt. De Verenigde Staten beschouwen de Revolutionaire Garde als terroristische organisatie, onder meer zijn rol in de Syrische burgeroorlog aan de kant van president Assad.

Die kwalificatie zint Iran niet, maar volgens de VS valt een discussie over de plek van de Revolutionaire Garde op de terrorismelijst buiten de reikwijdte van de atoomgesprekken; die gaan over het terugschroeven van het niveau van verrijkt uranium en de belofte geen kernwapen te maken door Iran, in ruil voor verlichting van de economische sancties door het Westen.

Kernwapen

Iran wil daarnaast ook de garantie dat de VS zich niet opnieuw terugtrekt uit het atoomakkoord. In 2018 voelde toenmalig president Trump zich niet meer gebonden aan het akkoord, dat in 2015 werd gesloten. Daarop besloot Iran uranium weer verder te verrijken dan was afgesproken.

Afgelopen week nog zei Iran, waarschijnlijk om druk te zetten op de onderhandelingen, dat het in staat is een kernwapen te maken, hoewel het daar geen plannen voor zou hebben. Uranium wordt inmiddels verrijkt tot 60 procent, voor een kernwapen is 90 procent nodig. Als het atoomakkoord tot stand komt, mag uranium maar tot 3,67 procent verrijkt worden.