OPEC verhoogt olieproductie minimaal, olieprijs stuitert

De zogenoemde OPEC+ heeft op zijn maandelijkse vergadering besloten om vanaf september de olieproductie extra op te voeren met 100.000 vaten per dag, met de bedoeling om de olieprijs te drukken. Een grotere productieverhoging zat er niet in. Na dit magere besluit gaat de olieprijs al de hele middag op en neer.

De VS, geen lid van OPEC of OPEC+, heeft de laatste tijd veel druk uitgeoefend op de organisatie om de olieproductie te verhogen, in de hoop dat de olieprijs dan zou dalen. De dure energie is een belangrijke factor bij de hoge inflatie. En dure olie raakt de Amerikaanse consumenten flink, en dat krijgt hun president Biden vervolgens weer op zijn bord.

Tegelijkertijd is de toegenomen kans op een recessie de komende maanden in veel landen een waarschuwing: er worden maatregelen genomen om het energieverbruik terug te dringen, dus er is naar verwachting minder vraag naar olie, en dan daalt de prijs wellicht.

Grote energievraag

Omdat de meeste landen economisch herstellen van de coronacrisis en een grote energievraag hebben is de prijs van olie en gas de afgelopen maanden juist sterk opgelopen, waarbij de olieprijs gestuwd wordt door de westerse boycot van Russische olie. Vlak voor de inval in Oekraïne schommelde de Brent-olieprijs rond de 90 dollar per vat, maar die steeg tijdens de oorlog soms naar 120 à 130 dollar per vat. Dat was aan de pomp goed te merken, want een liter benzine steeg naar een recordhoogte van 2,50 euro.

Samen met de VS en Saudi-Arabië is Rusland een van de grootste olieproducenten ter wereld, met rond de 10 miljoen vaten olie per dag Dat is goed voor tien procent van de dagelijkse wereldbehoefte aan olie.

De afgelopen maanden heeft de OPEC stapsgewijs de olieproductie opgevoerd met opgeteld 430.000 tot 650.0000 vaten per dag. Daarmee werd de olieproductiebeperking uit de coronacrisis nagenoeg ongedaan gemaakt. Door de pandemie viel de economie stil en daalde de vraag naar olie.