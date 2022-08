Vanavond op tv: De verhoudingen tussen Europa en Taiwan • Officieel watertekort • Vergrijzing in Italië

Welk belang heeft Taiwan voor Europa?

De Amerikaanse politicus Nancy Pelosi heeft Taiwan inmiddels verlaten, maar in de confrontatie tussen de Verenigde Staten en China lopen de spanningen nog steeds hoog op. De EU lijkt zich meer op de achtergrond te houden. Wat is de rol van de EU in deze kwestie, en welke Europese banden zijn er met China en Taiwan?

Xiaoxue Martin, Azië-expert bij het Clingendael Instituut, vertelt over de verhoudingen tussen Europa en Taiwan, en China-correspondent Sjoerd den Daas legt uit welke rol China daarin speelt.