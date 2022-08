Fors minder meldingen online kinderporno, 'aanpak werkt'

De aanpak van online kinderporno in Nederland werkt. Dat stelt het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) aan de hand van nationale en internationale cijfers, waarin te zien is dat het aantal meldingen fors is gedaald. In de eerste helft van dit jaar kwamen bij het Meldpunt Kinderporno 90 procent minder meldingen binnen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om meldingen die door het publiek zijn gedaan over kinderporno op Nederlandse servers. Ook het aantal meldingen bij internationale meldpunten is afgenomen, in totaal met bijna 80 procent. Dat betekent dat er bij hostingproviders, die in Nederland serverruimte voor websites aanbieden, minder pornografisch materiaal met kinderen te vinden is.

Nationale en internationale cijfers In totaal werden er in de eerste helft van vorig jaar in Nederland ruim 129.000 meldingen gedaan van kinderporno op het internet. Dit jaar zijn dat er in dezelfde periode nog zo'n 8100. Bij internationale meldpunten werden ruim 126.000 meldingen gedaan over kinderporno op Nederlandse servers. Dat aantal is gedaald naar 29.000.