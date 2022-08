Officieel watertekort: vanaf nu verdeelt een landelijk crisisteam het schaarse water

Vanaf vandaag bepaalt het landelijke Managementteam Watertekorten (MTW) hoe het schaarse water in Nederland wordt verdeeld. Door de aanhoudende droogte is er inmiddels sprake van een "feitelijk watertekort", laat minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat weten. Op dit moment zijn er geen extra maatregelen nodig om problemen te voorkomen, maar als de droogte aanhoudt binnenkort wel. Wat die maatregelen dan precies inhouden is nog onduidelijk. De situatie is inmiddels dusdanig ernstig, dat er besluiten genomen moeten worden die over de regio's, waterschappen en belanghebbenden heen gaan. Het is de taak van het MTW om dat te coördineren. In het team zijn Rijkswaterstaat, de waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en de betrokken ministeries vertegenwoordigd. Op die manier kunnen er sneller besluiten worden genomen over maatregelen en meer op maat, zegt Harbers. Op 13 juli werd er opgeschaald naar niveau 1 (dreigend watertekort) en nu dus naar niveau 2 (feitelijk watertekort). De droogte wordt veroorzaakt door de hoge verdamping in Nederland en de lage aanvoer van water uit het buitenland via de rivieren.

Minister: 'Denk goed na of je auto moet wassen' Minister Harbers verzekert dat er ondanks de droogte voldoende drinkwater beschikbaar is en blijft. Maar het is volgens hem wel van belang dat Nederlanders bewust met hun kraanwater omgaan. "Iedereen kan een steentje bijdragen. Daarom vraag ik alle Nederlanders om goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen."