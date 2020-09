Juridische strijd tussen Apple en Fortnite-maker laait verder op

Apple eist compensatie van Fortnite-maker Epic vanwege contractbreuk. Dat staat in een aanklacht die het bedrijf heeft ingediend bij een rechtbank in Californië. Ook wil de iPhone-maker dat Epic gedwongen wordt zijn eigen betaalmethode uit zijn apps, waaronder de populaire game, te halen.

Het is de nieuwste stap in de juridische strijd tussen de twee partijen. Dit weekend vroeg Epic de rechtbank om Fortnite terug te plaatsen in de App Store.

Het lijkt er echter voorlopig niet op dat de game ook daadwerkelijk terugkomt. Een rechter zei eerder in een tussenvonnis dat Apple niet wordt verplicht de app terug te plaatsen. Wie de app al op zijn telefoon heeft staan, kan de game blijven spelen. Updaten is echter niet mogelijk.

Commissie betalen

De twee partijen liggen sinds half augustus met elkaar overhoop. De zaak draait om het feit dat zowel Apple als Google een commissie van 30 procent vraagt op aankopen die in de Fortnite-app worden gedaan. Gamemaker Epic is hier klaar mee en besloot om zijn eigen betaalsysteem te introduceren. Hierop verwijderden kort na elkaar de twee bedrijven de game uit hun downloadwinkels.

Apple schrijft in de aanklacht dat de rechtszaak met Epic "niet meer is dan onenigheid over geld". Volgens Apple zet Epic zichzelf neer als een "moderne Robin Hood, in werkelijkheid is het een miljardenbedrijf dat simpelweg niks wil betalen voor de enorme waarde die het ontleent uit de App Store". Apple zegt dat de Fortnite-maker meer dan 600 miljoen heeft verdiend in de App Store.

De iPhone-maker beschrijft verder in de aanklacht hoe Epic in juni vroeg om een "speciale behandeling", zodat het onder zijn contractverplichtingen - waaronder gebruikmaken van het betaalsysteem - uit kon komen. Apple weigerde dit.

Mailtje om twee uur 's nachts

Uiteindelijk leidde dit begin augustus tot een mailtje om twee uur 's nachts waarin Epic-topman Tim Sweeney Apple liet weten dat zijn bedrijf zich niet meer zou houden aan Apples betalingsregels. Vervolgens activeerde het bedrijf in zijn game de mogelijkheid voor gebruikers om buiten het betaalsysteem van de App Store om aankopen in de app te doen.

Het zou het begin worden van een forse PR-strijd. Daarbij kan de Fortnite-maker rekenen op steun van onder meer Spotify, dat in Europa een aanklacht tegen Apple heeft ingediend vanwege oneerlijke concurrentie, en ook Microsoft.