Eerste graanschip uit Oekraïne geïnspecteerd, nu onderweg naar Libanon

Het vrachtschip Razoni, dat onder de vlag van Sierra Leone vaart, vervoert ruim 26.000 ton mais. Het vertrok maandag uit de Oekraïense havenstad Odessa en komt naar verwachting over vier tot vijf dagen aan in de Libanese havenstad Tripoli.

Voor het eerst sinds het sluiten van de graandeal tussen Oekraïne en Rusland is een schip met Oekraïens graan aangekomen in Istanbul. Na inspectie van de lading door afgevaardigden van Oekraïne, Rusland, Turkije en de Verenigde Naties is het schip nu onderweg naar zijn eindbestemming Libanon, meldt het Turkse ministerie van Defensie.

Met 26.000 ton graan aan boord vertrok het schip uit de haven van Odessa. Het wordt geëscorteerd en geleid langs de mijnen die in zee liggen. Via Istanbul, waar het schip wordt gecontroleerd op onder meer wapens, vaart het dan door naar Libanon. - NOS

In Oekraïne, dat geldt als een van de grootste graanexporteurs ter wereld, ligt naar schatting zo'n 20 miljoen ton graan opgeslagen. Vanwege blokkades in de Zwarte Zee, die na de Russische invasie zijn opgezet, kon die enorme bulk tarwe, gerst en mais niet worden verscheept. Oekraïne en het Westen zeggen dat Rusland verantwoordelijk is voor de blokkades, volgens Rusland zijn de zeemijnen van Oekraïne er de oorzaak van.

Het graanakkoord dat Rusland en Oekraïne vorige maand met de VN sloten, moet aan de exportstop een einde maken. Afgesproken is onder meer dat graanschepen onder toezicht en over veilige vaarroutes van Odessa naar Istanbul kunnen varen. Daar wordt de lading geïnspecteerd, om te voorkomen dat de handelsroute wordt gebruikt voor de import van wapens.

'Drie schepen per dag'

De verwachting is dat de komende dagen meer graanschepen uit Oekraïne vertrekken. Volgens een VN-woordvoerder liggen momenteel 27 vaartuigen klaar voor vertrek. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat 17 schepen nog wachten op goedkeuring.

Het is onduidelijk wanneer de vrachtschepen precies mogen vertrekken. Een Turkse topfunctionaris kondigde vanmiddag aan dat iedere dag drie schepen de Oekraïense havens mogen verlaten. Eerder ging het nog om één schip per dag.

Veevoer

De stilgevallen graanexport heeft wereldwijd geleid tot hogere voedselprijzen. Ook wordt gevreesd voor een hongersnood in Afrikaanse landen, waar voor de oorlog veel van het graan naartoe ging.

Volgens het Internationale Voedselbeleid-onderzoeksinstituut in Washington wordt het grootste deel van het in Oekraïne opgeslagen graan gebruikt voor veevoer. Iets meer dan een kwart zou tarwe zijn, waarvan de helft bedoeld is voor menselijke consumptie. Het vrachtschip dat vandaag in Istanbul werd gecontroleerd vervoert vooral kippenvoer, zegt David Laborde, die aan het onderzoeksinstituut is verbonden.