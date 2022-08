Van Taylor tot Van Duijl: de tien revelaties van de voorbereiding op het nieuwe seizoen

De eredivisie is de kraamkamer van het Europees topvoetbal. Ook deze zomer trokken weer diverse spelers de grens over naar grotere clubs. Jonge talenten staan te trappelen om hun plek in te nemen. Aan de vooravond van het nieuwe seizoen gingen we op zoek naar de tien grootste revelaties van de oefencampagne.

Van rugnummer 25 naar 8 Kenneth Taylor (Ajax), 20 jaar, middenvelder

Ajax hield 18,5 miljoen euro over aan het vertrek van Ryan Gravenberch naar Bayern München. Met die opbrengst gingen de Amsterdammers niet de transfermarkt op, want de opvolger liep al in eigen gelederen rond. Kenneth Taylor wordt in staat geacht om de rol van Gravenberch over te nemen. Hij verlengde onlangs zijn contract tot de zomer van 2027 en verruilde zijn rugnummer 25 voor 8, dat aan Gravenberch toebehoorde. "Hij is doerakje in de goede zin van het woord", omschrijft jeugdtrainer Ronald de Boer het talent, dat eind vorig seizoen al af en toe een basisplaats had. "Nu is het tijd om betrouwbaar te worden. Hij kan niet meer de ene keer een 8 scoren en de volgende keer een 2. Kenneth moet een speler worden op wie je als trainer kunt bouwen. Het kan een cruciaal jaar worden voor hem."

Slidingverbod voor Hongaarse back Milos Kerkez (AZ), 18 jaar, verdediger

Het verhaal van Milos Kerkez is vergelijkbaar met dat van Taylor. Na het vertrek van Owen Wijndal naar Ajax had AZ zijn opvolger al in huis. De Hongaarse linksback mocht rugnummer 26 inruilen voor het nummer 5 dat Wijndal achterliet. AZ nam Kerkez in januari over van AC Milan en hij mocht in de play-offs om Europees voetbal de geblesseerde Wijndal al vervangen. De jonge Hongaar viel op door zijn goede traptechniek, maar ook door zijn tomeloze inzet en soms wat wilde spel. Dat leidde ertoe dat Kerkez van trainer Pascal Jansen zelfs een slidingverbod kreeg op de training. Zijn ruwe tackles waren niet alleen gevaarlijk voor eigen ploeggenoten, Kerkez moest ook begrijpen dat een sliding een laatste redmiddel is voor een verdediger. Door goed positie te kiezen moet hij leren situaties beter op te lossen.

Bijna de helft van alle Cambuur-goals in de voorbereiding Milan Smit (Cambuur), 19 jaar, spits

Met een rake kopbal in de 95ste minuut bezorgde hij Cambuur vorig seizoen al een punt tegen RKC Waalwijk (1-1). Het was het absolute hoogtepunt in de vier invalbeurten die de jonge spits vorig seizoen kreeg. Het is de bedoeling dat Milan Smit de komende jaargang zichzelf veel vaker mag laten zien. Cambuur verlengde het contract van het talent met twee jaar, plus een optie voor een derde seizoen. "Milan heeft dit helemaal zelf afgedwongen met zijn prestaties bij Jong Cambuur en zijn goede invalbeurten bij het eerste elftal. Hij beschikt over veel voorwaarden en de wil om te slagen als profvoetballer en op termijn een basisplek af te dwingen. Daar gaan we samen stap voor stap naar toewerken", zei technisch manager Foeke Booy. In de voorbereiding bonsde Smit alvast nadrukkelijk op de deur van het eerste elftal. Hij kreeg in elk duel speeltijd en nam drie van de acht treffers die Cambuur maakte voor zijn rekening.

Look-a-like Wijnaldum lijkt als voetballer op Malacia Mimeirhel Benita (Feyenoord), 18 jaar, verdediger

Hij heeft qua uiterlijk wel wat weg van de jonge Georginio Wijnaldum. Maar als voetballer is de opkomende rechtsback Mimeirhel Benita een heel ander type. Wat dat betreft is hij beter te vergelijken met Tyrell Malacia. Na het vertrek van de linksback naar Manchester United lonkt er wellicht al speeltijd in het eerste elftal voor de jonge Benita. Trainer Arne Slot gooide in de oefenwedstrijd tegen Olympique Lyonnais zijn complete verdediging om, zodat hij Benita een basisplaats kon geven. De twee andere rechtsbacks, Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen, speelden respectievelijk centraal in de verdediging en als linksback, om zo ruimte te maken voor Benita. "Ik ben supertrots op mezelf dat ik hier nu sta. Ik heb tegen Lyon een goede wedstrijd gespeeld, op naar meer", keek het talent, ondanks de 2-0 nederlaag, na afloop tevreden terug op het duel.

Debuut van geboren Sittardenaar kan nooit lang meer duren Bryant Nieling (Fortuna Sittard), 19 jaar verdediger

Hij werd geboren in Sittard en speelt al sinds zijn negende in de jeugd van Fortuna. Van een debuut in het eerste elftal in een wedstrijd om het echie is het nog niet gekomen, maar dat kan nooit lang gaan duren voor Bryant Nieling. In alle duels van de voorbereiding kreeg hij speeltijd en in de afsluitende oefenpot tegen VVV-Venlo (6-2 zege) was hij zelfs de enige die de 90 minuten vol mocht maken. Met zijn 1,93 meter heeft Nieling zijn postuur mee voor een centrale verdediger. Daarnaast beschikt hij volgens Fortuna over een "uitstekende trap". De club gaf hem deze zomer zijn eerste profcontract. Nieling tekende voor één seizoen, met een optie op een extra jaar.

Geboren Groninger is Italiaans jeugdinternational Luciano Valente (FC Groningen), 18 jaar, middenvelder

Hij is geboren en getogen in Groningen en heeft zijn achternaam te danken aan zijn Romeinse vader. Luciano Valente doorliep de hele jeugdopleiding van FC Groningen, maar zijn ster is ook in het land van zijn vader al rijzende. Vorig seizoen maakte Valente zijn debuut voor Italië onder 19. Enkele Serie A-clubs toonden al interesse, maar voorlopig wil Valente zich in Groningen blijven ontwikkelen. Tijdens de voorbereiding maakte het talent een goede indruk op de nieuwe trainer Frank Wormuth, die de middenvelder als rechtsback een basisplaats gaf in enkele duels.

Keuzes te over voor goede bekende van Van Nistelrooij Ismael Saibari (PSV), 21 jaar, middenvelder/aanvaller

Ismael Saibari kreeg de bal op de middenlijn, liep vier verdedigers van FC Eindhoven voorbij en scoorde nog ook. Met twee treffers was het talent de grote uitblinker in de door PSV eenvoudig gewonnen Lichtstadderby (5-0). Net als trainer Ruud van Nistelrooij maakte Saibari deze zomer de overstap van Jong PSV naar de hoofdmacht. De concurrentie is natuurlijk groot bij de Eindhovenaren, die met een sterke selectie voor de eerste landstitel sinds 2018 willen gaan. Maar als de voortekenen niet bedriegen, kan Saibari regelmatig op speeltijd rekenen. Zo stond hij al in de basis in het Champions League-voorrondeduel met AS Monaco. Hij heeft het voordeel dat de nieuwe trainer hem goed kent van hun gezamenlijke tijd bij Jong PSV. Toch hangen er nog heel wat vraagtekens rondom het jonge talent. Want is hij nou een spits, een vleugelspeler, een nummer 10 of wat meer een controlerende middenvelder? En ook voor een toekomstige interlandcarrière heeft Saibari keuze te over. Hij mag voor Spanje, Marokko of België uitkomen.

Spelmaker kiest meteen voor rugnummer 10 Taylor Booth (FC Utrecht), 21 jaar, middenvelder

Met Quinten Timber, Adam Maher, Simon Gustafson en Joris van Overeem zag FC Utrecht deze zomer een compleet middenveld vertrekken. Een van hun opvolgers legde de club in januari al vast: Taylor Booth kwam deze zomer transfervrij over van Bayern München. Bang om op te vallen is de jonge Amerikaan allerminst. Hij koos het rugnummer 10 en blondeerde zijn haren. In de voorbereiding ontpopte hij zich met zijn goede traptechniek tot de spelmaker van Utrecht.

Hoge verwachtingen voor rasechte Arnhemmer Miliano Jonathans (Vitesse), 18 jaar, aanvaller

Hij is geboren en getogen in Arnhem en speelde bij amateurclub Arnhemse Boys, voordat hij al in 2013 in de jeugdopleiding van Vitesse terechtkwam. Daar wordt hij als een absoluut toptalent beschouwd. Op zestienjarige leeftijd speelde Miliano Jonathans al in het onder 21-team. Vanuit zijn slaapkamerraam kan de rasechte Arnhemmer het dak van de Gelredome zien. "Daar wil ik straks voetballen. Twee jaar heb ik nog nodig", zei Jonathans in een interview met de Gelderlander in 2020. Die woorden lijken uit te gaan komen.

Typische Volendamse verdediger Billy van Duijl (FC Volendam), 16 jaar, verdediger

