Verbod op verkoop snorfietsen op benzine in 2025 gaat niet door

Het ministerie noemt het verrassend dat de 'elektrificatie' van bromfietsen iets sneller gaat dan die van snorfietsen, aangezien het de verwachting was dat de markt voor snorfietsen juist sneller elektrisch zou worden. Het kabinet hoopt er nog steeds voor te zorgen dat er vanaf 2030 alleen nog maar elektrische bromfietsen en personenauto's mogen worden verkocht.

Brancheorganisatie Bovag zei toen al te merken dat veel mensen willen bijdragen aan verduurzaming. "En er zijn nu goede brommers en snorfietsen op een accu, het is ook een aantrekkelijk aanbod", stelde Paul de Waal van de Bovag. "De prijsverschillen tussen elektrisch en benzine zijn ook niet meer zo groot."

Vorige week bleek dat er voor het eerst meer elektrische bromfietsen zijn verkocht dan bromfietsen op benzine. Bij snorfietsen is dat ook bijna het geval, al worden daarvan nog iets meer benzinevarianten verkocht.

Het ministerie gaat nu nadenken over andere maatregelen om het doel uit het Klimaatakkoord toch te kunnen halen. Staatssecretaris Heijnen hoopt de plannen uiterlijk in het najaar aan de Tweede Kamer te kunnen presenteren.

Het oorspronkelijke plan was om vanaf 2025 enkel nog elektrische snorfietsen te verkopen. Maar lidstaten mogen dat niet zelf beslissen, omdat dat de interne markt van de EU zou schaden, zegt de woordvoerder. Wanneer het verbod dan wel zou kunnen ingaan, is niet duidelijk.

Het kabinet gaat de verkoop van snorfietsen met benzinemotor toch niet verbieden. In het Klimaatakkoord was vastgelegd om dat verbod vanaf 2025 te laten ingaan, maar dat blijkt niet te mogen vanwege EU-regels. Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bevestigt dat na berichtgeving van NU.nl .

Bromfietsen mogen 45 kilometer per uur rijden op de Nederlandse wegen. Voor snorfietsen geldt een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Bestuurders van bromfietsen moeten een helm op. Voor bestuurders van snorfietsen geldt de helmplicht pas vanaf 1 januari 2023. In Amsterdam en Utrecht geldt een uitzondering: op bepaalde plaatsen moeten bestuurders van snorfietsen daar nu al een helm op als ze op de rijbaan rijden. Straks moet dat ook op het fietspad.