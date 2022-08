Ingangen van papierfabriek Renkum urenlang geblokkeerd door boeren

In het Gelderse Renkum heeft een groep boeren gedemonstreerd bij een papierfabriek. De ingangen van de fabriek waren urenlang geblokkeerd door tractoren. Na een gesprek met de burgemeester van Renkum werd de blokkade opgeheven en vertrokken de boeren, meldt de politie.

De actievoerders stonden sinds vanochtend vroeg bij de fabriek. Volgens een verslaggever van Omroep Gelderland stonden er in de omgeving van de papierfabriek vrachtwagens geparkeerd langs de wegen, omdat ze het terrein van de fabriek niet op konden.

Het is niet duidelijk hoeveel hinder het bedrijf heeft ondervonden van de actie. "We zijn intern aan het uitzoeken welke gevolgen dit voor ons heeft", liet een woordvoerder aan Omroep Gelderland weten.

Grootste uitstoter van Gelderland

De aanwezige boeren zeiden tegen de regionale omroep dat ze bij de fabriek stonden "omdat er links en rechts van Parenco een Natura2000-gebied zit". "Wij moeten aan de regels voldoen, maar hier wordt gewoon stikstof uitgestoten", zegt een van hen. De boeren zeiden dat ze het vrachtverkeer ophielden, maar dat mensen van externe bedrijven wel werden doorgelaten.

De papierfabriek staat op plek 54 in de landelijke top-100 van bedrijven die de meeste stikstofoxiden uitstoten, samen met ammoniak de veroorzaker van het stikstofprobleem. Het is daarmee de grootste uitstoter van stikstofoxiden in Gelderland.