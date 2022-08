Boeren blokkeren ingangen van papierfabriek Renkum

In het Gelderse Renkum protesteert sinds vanochtend een groep boeren bij een papierfabriek. De ingangen van de fabriek zijn geblokkeerd door tractoren.

Volgens een verslaggever van Omroep Gelderland staan er in de omgeving van de papierfabriek vrachtwagens geparkeerd langs de wegen, omdat ze het terrein van de fabriek niet op kunnen. De politie heeft de Veerweg, waar de fabriek gevestigd is, afgesloten met een lint.

Het is niet duidelijk hoeveel hinder het bedrijf ondervindt van de actie. "Het is een boerenprotest", laat een woordvoerder aan Omroep Gelderland weten. "We zijn intern aan het uitzoeken welke gevolgen dit voor ons heeft."

Openbare orde

Volgens de woordvoerder is het met name probleem voor de openbare orde. "Het is aan instanties als de politie en de burgemeester om dit in goede banen te leiden."

Het is niet duidelijk hoelang de demonstranten bij de fabriek willen staan. De politie was vanmorgen om 07.00 uur opgeroepen om naar de straat van de fabriek te gaan wegens een verkeersstremming.

De papierfabriek staat op plek 54 in de landelijke top-100 van bedrijven die de meeste stikstofoxiden uitstoten, samen met ammoniak de veroorzaker van het stikstofprobleem. Het is daarmee de grootste uitstoter van stikstofoxiden in Gelderland.