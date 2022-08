PostNL deelt vaste contracten uit in strijd om personeel

In de strijd om personeel grijpt PostNL naar vaste contracten. Nu werken er nog ruim duizend postbezorgers met een tijdelijk contract. Die krijgen allemaal meer vastigheid. Hetzelfde geldt voor nieuwe postbodes.

"Met het vooruitzicht van een vast contract hopen we ook nieuwe postbezorgers te kunnen enthousiasmeren om bij ons te komen werken. Dat is hard nodig in de huidige krappe arbeidsmarkt", zegt Bob van Ierland, postdirecteur bij PostNL.

Tot nu toe kregen postbezorgers pas na zeven maanden een vast contract aangeboden. "We zetten deze stap als blijk van waardering en vertrouwen richting alle collega's die zich dag in dag uit inzetten voor de postbezorging", zegt Van Ierland.

Bij het postbedrijf staan op dit moment ruim 1500 vacatures open, waarvan 1070 voor postbezorgers.

In juni verhoogde PostNL ook de lonen voor de bijna 16.500 postbezorgers. Nieuwe bezorgers krijgen in gebieden waar de krapte het grootst is bovendien een bonus van 250 euro.