Ongrijpbare Tannane terug in Nederland: 'Wist al dat het buitenland keihard was...'

Het is de zomer van 2017 en Oussama Tannane is op vakantie. Na hectische maanden bij Saint-Étienne heeft hij zichzelf en een paar vrienden een weekje rust gegund in de Turkse kustplaats Izmir.

Tannane ligt even lekker op bed in zijn hotelkamer als plots de receptie belt. Of hij naar beneden kan komen. "Göztepe bleek voor me in de lobby te zitten. Ik snapte eerst totaal niet wat er aan de hand was, maar deed wat me werd gevraagd."

De directie van de plaatselijke club had via via vernomen waar Tannane zijn vakantie vierde. "Eenmaal beneden zag ik al die gasten daar voor me zitten en ging ik met ze in gesprek. Ze vertelden dat ze me heel graag wilden hebben."

En dat deed Tannane wel wat. Bij Saint-Étienne wilde hij namelijk weg. Hij was er sterk begonnen en speelde mooie wedstrijden in de Europa League, maar toen er een nieuwe trainer kwam, werd het snel minder. Uit het niets verloor hij zijn basisplek en het perspectief op een rol van betekenis.

Afgeketst

De mannen van Göztepe hadden het doel van hun onaangekondigde bezoekje bereikt. Tannane had ze aangehoord en met de minuut een beter gevoel gekregen bij de Turkse subtopper, beroemd om hun bloedfanatieke aanhang. Met een opgewonden gevoel liep Tannane terug naar zijn hotelkamer.

Toch mocht het uiteindelijk niet zo zijn. Göztepe ging in gesprek met Saint-Étienne, maar de Franse club accepteerde het bod van de club niet. Een huurtransfer naar La Liga-club Las Palmas volgde, maar Tannane werd er nooit gelukkig. Hij voelde zich alleen op het Canarische eiland.

Terug naar Nederland dus. Bij FC Utrecht en Vitesse zette hij zichzelf weer op de kaart. In zijn tweede seizoen in Arnhem ging het echter mis. Tannane botste met trainer Thomas Letsch en hij moest op zoek naar een nieuwe club.