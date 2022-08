Warner Bros. schrapt bijna voltooide Batgirl-film op laatste moment

De Amerikaanse mediagigant Warner Bros. Discovery heeft een film over superheld Batgirl op het laatste moment geschrapt. Die was al opgenomen en zou eind dit jaar of volgend jaar in de bioscoop uitkomen.

Er werd gespeculeerd dat de film enorm slecht scoorde bij een testpubliek en dat Warner daarom besloot de stekker uit het project te trekken. Volgens toonaangevende Amerikaanse entertainmentmedia zoals Deadline en The Hollywood Reporter klopt daar niets van. Aanvankelijk was er zelfs een positieve reactie van kijkers, terwijl er een onvoltooide film werd vertoond waarin de special effects nog niet af waren.

Minder streaming, meer bioscoopfilms

De media stellen dat het ligt aan een koerswijziging bij het bedrijf. Batgirl werd geproduceerd door HBO, dat aanvankelijk meerdere films wilde maken die direct op het eigen streamingplatform HBO Max zouden uitkomen. Batgirl was daar één van. Met budgets rond de 70 miljoen dollar zouden ze niet hoeven concurreren met grote bioscoopkrakers.

Totdat HBO vorig jaar werd overgenomen door Warner Bros Discovery. Daarmee ging ook de streaming-strategie de prullenbak in: Warner wil wél op het witte doek concurreren. In april werd besloten dat Batgirl toch een bioscoopfilm moest worden en er werd 20 miljoen dollar aan het budget toegevoegd.

Tegelijk moest het mediaconglomeraat een verlies van 3 miljard dollar slikken. Uiteindelijk heeft het bedrijf volgens bronnen besloten dat het beter is om het verlies te nemen, in plaats van nog eens tientallen miljoenen uit te geven aan promotie en distributie, wat gebruikelijk is bij het uitbrengen van een bioscoopfilm. Daar komt nog eens bij dat het bedrijf een belastingvoordeel krijgt als de film nog deze maand wordt afgeschreven.

'Ligt niet aan de acteurs'

Warner Bros. Discovery bevestigt in een verklaring dat het een koerswijziging heeft gemaakt. "(Hoofdrolspeelster) Leslie Grace is enorm getalenteerd, en dit besluit heeft dan ook niets te maken met haar acteerprestaties. We zijn de filmmakers en acteurs van Batgirl enorm dankbaar en we hopen dat we in de nabije toekomst nog eens kunnen samenwerken."

Het schrappen van het project is een hard gelag voor het Belgische regisseursduo Adil el Arbi en Bilall Fallah. Batgirl zou hun eerste project zijn voor stripgigant DC Comics. Eerder dit jaar maakten ze voor grote concurrent Marvel al de Disney+-serie Ms. Marvel. Volgens Deadline kregen ze het nieuws ook nog eens te horen terwijl ze in Marokko waren voor de bruiloft van El Arbi.