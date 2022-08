Opblaasflamingo niet meer in de afvalbak, maar in speciale container

Luchtbedjes, strandballen en opblaasflamingo's: allemaal attributen die tijdens de warme zomerdagen gebruikt worden op stranden, in zwembaden of de tuin. Na enige tijd belanden ze vaak in de afvalcontainer, en dat is volgens afvalinzamelaar Rova zonde. Het bedrijf heeft daarom in 23 gemeenten speciale containers neergezet voor de zomerspullen.

Veel van de materialen in de opblaasartikelen zijn goed te recyclen, zoals pvc. Als die in het restafval belanden, zoals nu vaak het geval is, gaan er grondstoffen verloren omdat ze worden verbrand.

Maar het is ook geen goed idee om de opblaasartikelen in de PMD-bak (plastic, metaal en drankenkartons) te gooien, zegt een woordvoerder van Rova in het NOS Radio 1 Journaal. "Als daar luchtbedden bij komen, dan levert dat problemen op voor onze sorteerders. Dus dat hebben we liever niet."

Schoenzolen en tuinslangen

Vanuit de nieuwe containers worden de opblaasartikelen naar een speciaal bedrijf gebracht. Daar worden de herbruikbare grondstoffen eruit gehaald, waarna ze gebruikt worden om bijvoorbeeld schoenzolen, tuinslangen of slippers te maken.

De containers zijn begin juli neergezet in de milieustraten van onder meer Amersfoort en Hardenberg. Rova zegt dat er al spullen worden ingeleverd, maar heeft nog geen exacte cijfers. Als de proef een succes is, blijven de containers staan.