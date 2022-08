Ook telefoons van legerfunctionarissen gewist in zaak-Capitoolbestorming

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de inhoud van de telefoons van vertrekkende legerfunctionarissen gewist aan het einde van Donald Trumps presidentstermijn.

Zo werden berichten van belangrijke getuigen van de Capitoolbestorming op 6 januari 2021 gewist. Dat blijkt uit rechtbankpapieren die onder meer werden ingezien door CNN en The Washington Post. Er is geen bewijs dat de ambtenaren zelf de gegevens hebben gewist.

De ontdekking kwam naar voren in een rechtszaak die de groep American Oversight heeft aangespannen om documenten over 6 januari in handen te krijgen. De groep is op zoek naar papieren van onder anderen voormalig waarnemend minister van Defensie Chris Miller, voormalig stafchef Kash Patel en voormalig secretaris van het leger Ryan McCarthy.

Getuigen

Zij worden gezien als cruciale getuigen, omdat ze alle drie betrokken waren bij de reactie van het ministerie van Defensie op de bestorming en het sturen van troepen van de Nationale Garde.

Volgens de documenten ging het om door de staat verstrekte telefoons, die zoals gebruikelijk werden gewist aan het einde van het dienstverband van een medewerker. Hierdoor zijn onder meer sms'jes zeer waarschijnlijk niet meer beschikbaar.

De gewiste gegevens maken het transparant krijgen van alle informatie in de zaak niet makkelijker. Eerder kwam al naar buiten dat ook de berichten van een Amerikaanse veiligheidsdienst, de Secret Service, zijn gewist.

Rellen

Bij de Capitoolbestorming vielen meerdere doden. Tegen ruim 850 mensen is vervolging ingesteld voor deelname aan de rellen. Trump ontkent dat hij iets heeft misdaan en blijft bij zijn onbewezen claim dat hij de presidentsverkiezingen in 2020 heeft verloren door wijdverspreide fraude.

Onze correspondenten blikten in januari terug: