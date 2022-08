Minder bestellingen en miljardenafschrijving bij Just Eat Takeaway

Het moederbedrijf van Thuisbezorgd, Just Eat Takeaway, heeft in het eerste half jaar minder bestellingen verwerkt dan vorig jaar. Het aantal bestellingen daalde wereldwijd met 7 procent.

De omzet steeg wel, met 7 procent naar 2,8 miljard euro. Dat komt doordat mensen gemiddeld voor een hoger bedrag bestelden: 27,85 euro. Een jaar eerder was het gemiddelde bestelbedrag nog 25,82 euro.

De eerste zes maanden van vorig jaar was nog een recordperiode voor het bedrijf, vanwege de coronamaatregelen. Restaurants waren dicht: mensen konden alleen eten bestellen. Dat deden ze massaal en vaak bij Just Eat Takeaway.

In de eerste helft van dit jaar werden veel maatregelen juist versoepeld. Dat heeft ertoe geleid dat er minder besteld is, schrijft het bedrijf.

Verlies

Just Eat Takeaway heeft in de eerste zes maanden van 2022 een verlies gemaakt van 3,5 miljard euro. Dat komt vooral door een afschrijving van 3 miljard op de waarde van Grubhub, de Amerikaanse maaltijdbezorger die vorig jaar werd overgenomen.

Daar betaalde Just Eat Takeaway toen zo'n 6,5 miljard euro voor. Deze afschrijving van 3 miljard is nodig door ontwikkelingen in de sector en de gevolgen van de opgelopen rente, schrijft het bedrijf.

De intentie was om met Grubhub verder te groeien in Noord-Amerika, maar de concurrentie daar is hoog en de resultaten vallen tegen. Aandeelhouders hebben al langer kritiek op de overname. Just Eat Takeaway wil Grubhub alweer gedeeltelijk of volledig verkopen.

Op de Amsterdamse AEX staat het aandeel Just Eat Takeaway om 09.15 uur ruim 2 procent in de plus. Sinds begin 2021 is de koers van het bedrijf met 80 procent gedaald.

Jörg Gerbig

Just Eat Takeaway maakt vandaag ook bekend dat het Jörg Gerbig wil herbenoemen als operationeel directeur. In mei werd hij op non-actief gesteld omdat hij was beschuldigd van wangedrag op een bedrijfsevenement. Het bedrijf zei toen dat Gerbig terug kon keren als de beschuldigingen niet waar bleken te zijn.

Dat onderzoek is afgerond, schrijft Just Eat Takeaway vandaag, en op basis van de uitkomst daarvan kan Gerbig volgens het bedrijf doorgaan als operationeel directeur.