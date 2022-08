Verweij (31) stopt met schaatsen: 'Kan niet meer topsporter zijn die ik wil zijn'

Koen Verweij stopt met schaatsen. In gesprek met De Telegraaf laat hij weten dat lichamelijke klachten hem hebben doen besluiten op 31-jarige leeftijd een punt te zetten achter zijn carrière.

"Ik ben iemand die altijd realistisch probeert te zijn en dan moet ik concluderen dat ik niet meer de topsporter kan zijn die ik wil zijn. Uit medische onderzoeken is gebleken dat mijn lichaam, en dan met name mijn rug, dat gewoon niet meer aan kan. Ik ben ook niet iemand die dan maar gaat meedoen voor spek en bonen."

Verweij noemt zijn wereldtitel allround in 2014 in Thialf als hoogtepunt van zijn loopbaan. Datzelfde jaar won hij goud tijdens de Winterspelen in Sotsji op de ploegenachtervolging en pakte hij zilver op de 1500 meter. Vier jaar later won hij in Pyeongchang twee keer brons.

Eigen schaatsploeg

Verweij zette samen met Jutta Leerdam een eigen schaatsploeg op, die dit voorjaar werd opgeheven toen Leerdam naar Jumbo-Visma overstapte. Ook de relatie die Verweij met de sprintkampioene had, is sinds kort na ruim vijf jaar ten einde.

De laatste seizoenen kon Verweij zich nog zelden meten met de wereldtoppers. Voor de Spelen van dit jaar in Peking wist Verweij zich niet te kwalificeren. "Als ik aan de start sta, wil ik strijden om eremetaal en het liefst grenzen verbreken. Nu dat niet meer kan, blijft er voor mij één optie over: stoppen."