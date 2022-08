Wekdienst 3/8: Vooroverleg boerenorganisaties • Team Watertekorten bijeen

Goedemorgen! Boerenorganisaties overleggen om met elkaar op één lijn te komen voordat ze vrijdag aan tafel gaan bij bemiddelaar Remkes. En in Den Haag praat het Team Watertekorten over hoe het met de aanhoudende droogte in Nederland is gesteld.

Eerst het weer: het is zonnig en warm zomerweer. In een smalle kuststrook wordt het tussen 26 en 29 graden, landinwaarts stijgt de temperatuur naar 30 tot lokaal 33 graden.

In de Amerikaanse staat Kansas is voor het eerst sinds het Hooggerechtshof het landelijk recht op abortus terugdraaide een referendum over deze kwestie gehouden. De meerderheid is tegen het afschaffen van het recht op abortus .

En dan nog even dit:

Het is misschien weinig verrassend, maar: we hebben in Nederland flink veel rijtjeshuizen. Zeker 42 procent van de bijna 8 miljoen woningen in Nederland is een rijtjeshuis. Dit type woning, bestaande uit minstens drie huizen aan elkaar vast, is daarmee het meest voorkomend. Dat meldt CBS, op basis van cijfers over begin 2021.

Van de 3,4 miljoen rijtjeshuizen bevinden zich de meeste in Zuid-Holland (683.000) - dat is 40 procent van de woningen in die hele provincie. In Friesland en Drenthe komen de minste rijtjeshuizen voor.

Dat in rijtjeshuizen naast mensen ook huisdieren wonen, is niet verwonderlijk, maar een varken in een rijtjeshuis is minder gebruikelijk. In Beverwijk woont varken Spekkie. Het Jeudjournaal ging vorig jaar op bezoek: