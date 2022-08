Curaçao neemt na drie duels afscheid van bondscoach Langeler, ook Hiddink weg

Curaçao heeft afscheid genomen van bondscoach Art Langeler. Die was pas sinds 1 mei in dienst en zat slechts drie duels op de bank van de nationale ploeg.

"Heel veel dingen zijn niet geregeld, dat hoort bij de cultuur daar", zei Langeler onlangs nog over zijn werk daar. "Maar een dag later komt de zon weer op en is het weer mooi weer. Er klinkt muziek en iedereen is vrolijk."

En ineens is Langeler dus zijn baan kwijt. Ook technisch directeur Guus Hiddink vertrekt. De bond FFK laat in het midden wat de reden is, maar bedankt de twee "voor hun werk en inzet voor het Curaçaose voetbal".

Hiddink was in 2020 tijdens twee duels bondscoach, maar na een coronabesmetting kwam dat avontuur tot een einde. Patrick Kluivert werd daarna aangesteld als interim-bondscoach, waarna Hiddink in zijn nieuwe rol van bestuurder met Langeler op de proppen kwam.

FC Groningen

Hiddink en Langeler hadden allebei nog een contract tot maart 2023.

Langeler werkt sinds kort ook voor FC Groningen, waar hij 'hoofd voetbalontwikkeling bovenbouw' is. Die functie leek hem juist ideaal te combineren met zijn werk op Curaçao. "Als bondscoach moet ik op korte termijn resultaten boeken. En bij Groningen gaat het om een proces van enkele jaren."