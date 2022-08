EOD ziet meer aanslagen bij woningen met zelfgemaakte explosieven

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ziet het gebruik van geïmproviseerde explosieven toenemen bij aanslagen op huizen en voertuigen. Voorheen werden daarbij vooral handgranaten gebruikt.

"We treffen vaker explosieven aan die mensen thuis zelf hebben gemaakt", zegt EOD-majoor Peter, die vanwege zijn werk niet met zijn achternaam in de media wil verschijnen. Het gaat bijvoorbeeld om geïmproviseerde explosieven op basis van illegaal vuurwerk. Vorig jaar werd bij een aanslag op een woning of auto elf keer een zelfgemaakt explosief gebruikt waarvoor de EOD moest uitrukken. Dit jaar staat de teller al op zeventien.

Woonbuurten worden geregeld opgeschrikt door aanslagen. Zo waren er bij twee woningen in Den Bosch vorige week explosies. In dezelfde week was het raak bij een huis in Hoef en Haag, bij Vianen. En vorige maand vonden ook bij een woning in Huizen en een appartement in Barendrecht ontploffingen plaats.

Het aantal handgranaten dat bij zulke aanslagen wordt gebruikt, neemt sterk af. In 2021 telde de EOD veertien dergelijke incidenten. "Die handgranaten zijn met name afkomstig uit het Oostblok", verduidelijkt de majoor. Dit jaar heeft de EOD slechts vier keer een handgranaat gezien bij een aanslag op een woning of voertuig.

Geen kwaliteitscontrole

Het is niet helemaal duidelijk waarom criminelen ineens vaker gebruikmaken van geïmproviseerde explosieven en minder van handgranaten. De EOD wijst erop dat de zelfgemaakte explosieven voorheen vooral werden gebruikt bij plofkraken. En die worden de laatste tijd minder gepleegd, mede door de forse investeringen van banken en de politie in de beveiliging van pinautomaten.

Feit is dat de geïmproviseerde explosieven extra gevaarlijk zijn om onschadelijk te maken. "Van een handgranaat hebben we een handleiding en er zit een kwaliteitscontrole op", zegt majoor Peter. "Als mensen zelf een explosief fabriceren, dan is het maar de vraag hoe het in elkaar zit."