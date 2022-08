Online drankwinkels omzeilen verbod op hoge korting

In supermarkten en andere fysieke winkels wordt nauwelijks meer gestunt met de prijzen van alcoholische dranken, sinds vorig jaar de nieuwe Alcoholwet is ingetreden. Maar online zijn er nog wel grote kortingsacties op bier en wijn te vinden. Daar wordt volgens STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, de wet mee overtreden.

Ruim een jaar geleden moest met de nieuwe Alcoholwet een einde komen aan aanbiedingen als '1+1 gratis' of 'drie flessen voor de prijs van twee'. Kortingen mogen sindsdien maximaal 25 procent zijn.

Stapelkorting

"Bij veel webwinkels krijgen klanten in eerste instantie direct die korting van 25 procent, maar met extra kortingscodes kan die oplopen tot 30 of 40 procent", zegt directeur Wim van Dalen van STAP. Dan gaat het bijvoorbeeld om een persoonlijke kortingscode, of een code die kan worden gekopieerd van speciale websites.

Door het 'stapelen' van de voordeeltjes kunnen mensen alsnog boven de wettelijke maximumkorting uitkomen, zegt Van Dalen. "En vooral voor slimme jongeren is het een koud kunstje om de juiste webwinkels met die extra kortingen te vinden. De kratten bier wordt zelfs bij je thuisgebracht. Hoe makkelijk wil je het hebben?"