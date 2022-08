Wat is er na de dood van Zawahiri nog over van al-Qaida?

Met een minutieus voorbereide drone-aanval hebben de Amerikanen al-Qaida-leider Ayman al-Zawahiri gedood. De al in 2011 gedode Osama bin Laden was het bekende gezicht van de terreurgroep en zorgde voor de inkomsten, maar Zawahiri was de ideoloog en bedacht de tactieken. Hij was het brein achter de aanslagen van 11 september 2001 in New York.

Zawahiri was dus cruciaal binnen al-Qaida, maar de terreurgroep was al lang voor zijn dood flink gedecimeerd. "Zawahiri laat een verzwakt al-Qaida achter", zegt Afghanistan-expert Graeme Smith. "Het is echt nog maar een heel kleine groep die enorm geslonken is in relevantie, terwijl rivaliserende groepen, zoals IS, zijn gegroeid."