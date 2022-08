President bedankt Pelosi voor steun: 'Eén van Taiwans meest toegewijde vrienden'

De Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi heeft in Taiwan een bezoek gebracht aan de president en het parlement. President Tsai Ing-wen bedankte Pelosi voor haar niet-aflatende steun aan Taiwan in een kritieke tijd. Het tweetal ontmoette elkaar vanochtend in Taipei. "Eén van Taiwans meest toegewijde vrienden", typeerde president Tsai Ing-wen haar Amerikaanse bezoeker. "Ik heb bewondering voor de manier waarop Nancy Pelosi opstaat voor vrijheid, democratie en mensenrechten, en de steun voor Taiwan op het internationale toneel." Taiwan is één van de meest vrije samenlevingen in de wereld, zei Pelosi, die Taiwan verder feliciteerde met de manier waarop het corona heeft aangepakt. Pelosi vertelde dat haar reis draait om veiligheid, economie en bestuur, en zei uit te kijken naar de gesprekken. "Over hoe we onze planeet kunnen beschermen tegen de klimaatcrisis, hoe we kunnen leren van de manier waarop jullie corona hebben aangepakt, hoe we het perspectief kunnen vergroten voor de inwoners van onze landen." Troepenopbouw Het bezoek van Pelosi aan Taiwan ligt gevoelig in Peking, dat Taiwan beschouwt als afvallige provincie. Taiwan zal niet terugdeinzen, zei Tsai, verwijzend naar de Chinese troepenopbouw rond het eiland. "We zullen de soevereiniteit van ons land stevig handhaven, en onze democratie verdedigen." Eerder vandaag bracht Pelosi een bezoek aan de Legislative Yuan, het Taiwanese parlement. Daar vertelde de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden dat ze de "parlementaire uitwisselingen" met het land wil uitbreiden. Ook benoemde ze de Amerikaanse chipwet, en zei dat die wet een goede kans zou bieden voor samenwerkingen tussen de Verenigde Staten en Taiwan in de chipindustrie. Dat gebeurde nadat ze de bestuursvoorzitter van TSCMC, 's werelds grootste chipmaker, had ontmoet.

De Amerikaanse Senaat nam eind juli een wet aan om de chipindustrie met 50 miljard dollar te subsidiëren, in de hoop bedrijven te stimuleren in de concurrentie met China. Daarnaast moet de wet een aanhoudend tekort aan chips aanpakken. Taiwan is een belangrijke chipproducent, Taiwan Semiconductor Manufacturing is 's werelds grootste chipproducent.

Pelosi sprak met Tsai Chi-chang, de vicevoorzitter van het parlement. De voorzitter van de Legislative Yuan was verhinderd. Hij zit in quarantaine, nadat hij tijdens een trip aan Europa corona had opgelopen. "Een baken in de bescherming van mensenrechten", noemde Tsai Pelosi, en verwees naar het protest van Pelosi op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking in 1991, kort na de gewelddadig uiteengeslagen studentenprotesten. "U gaf een stem aan de mensen die hun leven hebben gegeven voor democratie."

Gerichte militaire actie Gisteren kondigde het Chinese ministerie van Defensie "gerichte militaire actie" aan rondom Taiwan. Een kolonel van het Oostelijke Theater van het Volksbevrijdingsleger kondigde militaire oefeningen aan rondom het eiland. Die oefeningen, op zee en in de lucht, zijn volgens de Chinese autoriteiten gister afgetrapt, en zullen in eerste instantie tot en met zondag duren. Volgens China zullen er onder meer raketten worden afgevuurd. Ook is de Amerikaanse ambassadeur in Peking is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer over deze ingewikkelde band van de landen zie je in deze video: