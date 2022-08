Pelosi benadrukt: Amerikaanse solidariteit met Taiwan nu belangrijker dan ooit

De Verenigde Staten blijven Taiwan steunen, ondanks toenemende druk van China. Dat maakte de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi duidelijk tijdens haar bezoek aan de president en het parlement van het Oost-Aziatische land. Volgens Pelosi is het nu "belangrijker dan ooit" dat de Amerikanen solidair zijn met Taiwan, hoewel de VS het zogeheten één-China-beleid blijft ondersteunen.

Volgens dat beleid is Taiwan officieel onderdeel van China. Peking beschouwt het eiland met zelfbestuur als afvallige provincie. Het bezoek van Pelosi lag daarom zeer gevoelig in China. Het land dreigde vooraf onder meer met militaire acties rondom Taiwan.

Democratie in Taiwan

Pelosi maakte gisteren in een opiniestuk duidelijk dat ze Taiwan zou bezoeken omdat de onafhankelijkheid van dat land een belangrijk speerpunt van de Amerikaanse buitenlandpolitiek is. In het artikel in The Washington Post schreef ze dat de democratie van Taiwan wordt bedreigd door China en dat de VS het land op dat vlak moet ondersteunen.

Tijdens haar bezoek herhaalde Pelosi dat ze naar Taiwan is gekomen met "een ondubbelzinnige boodschap: Amerika staat achter Taiwan." Volgens haar staat de wereld momenteel voor de keuze tussen democratie en autocratie. "De Amerikaanse vastberadenheid om de democratie te behouden, hier in Taiwan en in de rest van de wereld, blijft ijzersterk." Taiwan moet een vrij en veilig land blijven, benadrukte ze.

