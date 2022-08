Meerderheid in Kansas stemt tegen afschaffen abortusrecht

Vrouwenrechten- en pro-keuzeorganisaties zijn blij verrast door de uitslag. Een maand geleden was er nog weinig reden voor optimisme in de abortusklinieken in Kansas, waar een enorme stroom van vrouwen naartoe kwam nadat de klinieken in Oklahoma waren gesloten. Op het platteland van Kansas gaan vooral conservatieve mensen in groten getale naar de stembus. De vrees was dat die tegen het recht op abortus zouden stemmen.

Het referendum laat zien hoe de kiezer in Kansas denkt over de beslissing van het Hooggerechtshof om de Roe v. Wade-uitspraak in te trekken. Mensen voor en tegen de wetgeving volgden de uitslagen met belangstelling.

In de Amerikaanse staat Kansas is voor het eerst sinds het Hooggerechtshof het landelijk recht op abortus terugdraaide een referendum over deze kwestie gehouden. De meerderheid is tegen het afschaffen van het recht op abortus.

Correspondent Marieke de Vries over het referendum:

"Dit referendum in Kansas wordt gezien als de eerste graadmeter hoe de 'gewone' Amerikaan denkt over het afschaffen van het recht op abortus. Sinds het Hooggerechtshof in juni het landelijke recht terugdraaide, was het aan de staten hoe zij er mee om zouden gaan. In 16 staten is al een gedeeltelijk of geheel verbod van kracht.

Dat nu in dit referendum in notabene een rode conservatieve staat een ruime meerderheid kiest voor het recht op lichamelijke autonomie, zoals het in hun grondwet staat, is een grote overwinning voor liberaal Amerika en een dreun voor de conservatieven, die bezig zijn een conservatieve agenda uit te rollen waarin ook het homohuwelijk en de anticonceptiepil ter discussie staat.

De senaat moet nog stemmen over een nieuwe wet die het homohuwelijk wettelijk regelt. Deze uitslag is een steun in de rug voor Democratische congresleden die in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen campagne voeren voor het behoud van deze rechten."