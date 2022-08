Meest voorkomende type woning in Nederland? Het rijtjeshuis

Zeker 42 procent van de bijna 8 miljoen woningen in Nederland is een rijtjeshuis. Dit type woning, bestaande uit minstens drie huizen aan elkaar vast, is daarmee het meest voorkomend. Dat meldt CBS, op basis van cijfers over begin 2021.

Van de 3,4 miljoen rijtjeshuizen bevinden zich de meeste in Zuid-Holland (683.000) - dat is 40 procent van de woningen in die hele provincie. In Friesland en Drenthe komen de minste rijtjeshuizen voor.

De rijtjeshuizen zijn vooral in de jaren 60, 70 en 80 gebouwd, meer dan de helft van alle woningen uit die periode is dit type woning.

Ruim een derde van de huizen is een meergezinswoning, zoals een appartement, 13 procent is vrijstaand en 9 procent een twee-onder-een-kap-woning.

Populariteit

De afgelopen jaren heeft het rijtjeshuis aan populariteit verloren, maar het type woning werd toch nog relatief veel verkocht, blijkt uit cijfers van 2016. Vier op de tien huishoudens woonden toen in een rijtjeshuis. Dit waren vooral huizenbezitters: zij woonden vaker in een rijtjeshuis dan huurders; 43 procent van de eigenaren had een rijtjeshuis, ten opzichte van 38 procent van de huurders.