Van Bronkhorst met Rangers FC onderuit tegen Union Sint-Gillis in voorronde CL

Giovanni van Bronkhorst is met zijn ploeg Rangers FC in de derde voorronde van de Champions League slecht begonnen met een 2-0 nederlaag. In Leuven was het Belgische Royal Union Sint-Gillis te sterk voor de Schotse ploeg.

In de terugwedstrijd tussen Union Sint-Gillis en Rangers FC, volgende week dinsdag, wordt bepaald wie de tegenstander van AS Monaco of PSV wordt in de play-offs voor de Champions League. De ploeg uit Eindhoven kwam in het eerste duel met Monaco nog op voorsprong, maar ontsnapte uiteindelijk toch aan een nederlaag (1-1).

Valse start

Van Bronkhorst, sinds 2021 aan het roer bij Rangers FC, zag hoe zijn ploeg al na een halfuur op achterstand kwam. Teddy Teuma van Union Sint-Gillis zette de Belgische ploeg - afgelopen seizoen eerste in de reguliere competitie - op voorsprong.

Rangers zinde daarna op de gelijkmaker, maar in plaats daarvan kregen ze een kwartier voor tijd het deksel op de neus. Via een eigen speler kwam de bal van korte afstand tegen de arm van teamgenoot Connor Goldson, de videoscheidsrechter oordeelde dat een strafschop op zijn plaats was.