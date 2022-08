Ouders Archie (12) na laatste vonnis: 'Morgen stopt behandeling'

De beademing van de Britse jongen Archie Battersbee (12) wordt morgenmiddag om 12.00 uur (Nederlandse tijd) stopgezet. Zijn moeder heeft dat gezegd tegen Britse media. Samen met Archies vader probeerde zij de afgelopen maanden om de behandeling van hun zoon te laten voortduren, maar verder verzet is volgens haar niet meer mogelijk.

De jongen werd begin april aangetroffen met zwaar hersenletsel, en ligt sindsdien comateus in een Londens ziekenhuis. Volgens artsen is hij hersendood, en is herstel uitgesloten. Het ziekenhuis wil daarom al enige tijd stoppen met de beademing, maar zijn ouders trachtten dat met meerdere rechtszaken te voorkomen.

Vandaag diende de laatste beroepsmogelijkheid, en oordeelde het Britse Hooggerechtshof dat het ziekenhuisbestuur en eerdere rechters het bij het rechte eind hadden, toen zij oordeelden dat de jongen geen baat zou hebben bij een langere behandeling.

"De rechters hebben veel begrip en medeleven met het lot van Archies toegewijde ouders, die voor een situatie staan die voor iedere ouder een nachtmerrie zou zijn", zegt het hof. Maar eerdere rechters hebben volgens het hof de juiste afweging gemaakt bij hun besluit om het ziekenhuis toe te staan de behandeling te stoppen.

Blackout challenge

Volgens Archies moeder zijn alle beroepsmogelijkheden nu uitgeput, en gaat het ziekenhuis de behandeling van Archie de komende middag stoppen. Tegen Britse journalisten zei ze dat het Britse rechtssysteem haar zoon "in de steek heeft gelaten".

Archie werd begin april bewusteloos gevonden in zijn huis in het Engelse Southend. Sindsdien is hij niet meer bij bewustzijn geweest.

Zijn moeder denkt dat de jongen meedeed aan een challenge op TikTok: de blackout challenge, waarbij gebruikers van het platform worden aangemoedigd om hun adem in te houden tot ze flauwvallen. Toen Archie werd gevonden, had hij iets om zijn nek hangen.