PSV ontsnapt aan nederlaag in eerste duel met Monaco (1-1)

PSV heeft de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League met 1-1 gelijkgespeeld tegen AS Monaco. Om de play-offs om een plek in de groepsfase te bereiken, zullen de Eindhovenaren de return, volgende week in eigen huis, moeten winnen.

PSV begon met twee wijzigingen ten opzichte van het duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal. Philipp Mwene en Ismael Saibari hadden de plaats ingenomen van Ki-Jana Hoever en Johan Bakayoko. Het begin was lastig voor PSV, dat maar moeilijk onder de druk van Monaco uit kon komen. De ploeg van Ruud van Nistelrooij was slordig en verspeelde telkens de bal zodra de middenlijn was bereikt. Grote kansen leverden de Monegaskische dadendrang overigens niet op. De eerste serieuze kans was halverwege de eerste helft voor PSV: Joey Veerman haalde uit, maar de bal ging een paar meter naast. Geen penalty, wel een goal Na een half uur was het even bibberen voor PSV, toen een hard schot in het strafschopgebied tegen de arm van de zich omdraaiende Jordan Teze terechtkwam. Heel Monaco schreeuwde om een strafschop, scheidsrechter Davide Massa werd door de VAR naar de monitor geroepen, maar de Italiaan vond het geen penalty waard. Bij PSV begon het steeds beter te draaien en dat leverde in de 38ste minuut de voorsprong op. Na een vlotte aanval legde Luuk de Jong terug op Veerman, die met links fraai uithaalde: 1-0.

Luuk de Jong en Joey Veerman vieren de 1-0 van PSV - ANP

De Eindhovenaren konden zo terugkijken op een prima eerste helft: Monaco kreeg geen enkele serieuze kans, PSV kreeg er twee en benutte er eentje.

Veel kansen na rust Die kansen voor Monaco kwamen er wel in de tweede helft, die een stuk opener en aantrekkelijker was. Kort na de hervatting was het al bijna raak door Takumi Minamino, die helemaal vrij - Philipp Max stond niet op te letten - net naast schoot. Even later stond ook Kevin Volland ineens helemaal vrij, maar de Duitser kopte ruim naast. En Minamino kon bijna profiteren van een verkeerde terugspeelbal van Armando Obispo. PSV-keeper Walter Benítez greep tijdig in. Maar er waren ook mogelijkheden voor PSV: de niet bijster sterk spelende Guus Til miste een dot van een kans bij de tweede paal en een schot van Saibbari, na goed doorzetten van Cody Gakpo, was niet zuiver genoeg. Gelijkmaker Monaco Een goal viel er uiteindelijk nog wel. Enkele minuten nadat Ibrahim Sangaré met kramp was vervangen door Marco van Ginkel, sloeg Monaco toe. Een vrije trap werd doorgekopt door Eliot Matazo en Axel Disasi werkte van dichtbij de gelijkmaker binnen.

AS Monaco jubelt na de gelijkmaker tegen PSV - ANP