Dj's Sander Hoogendoorn en Frank van der Lende van 3FM naar Veronica

Radio-dj's Sander Hoogendoorn en Frank van der Lende stappen over naar Radio Veronica, meldt de zender. Ze hadden tot voor kort een prominente plaats in de programmering van de publieke zender NPO 3FM.

De 34-jarige Hoogendoorn zal bij Veronica vanaf oktober in de vroege avond te beluisteren zijn van maandag tot en met donderdag, Van der Lende (33) op vrijdagavond. Wat voor programma's ze gaan maken, is nog niet bekend.

Hoogendoorn presenteerde tot voor kort de ochtendshow op NPO 3FM en Van der Lende maakte daar met Eva Koreman een programma van 16.00 tot 19.00 uur. Ze werden onlangs van hun tijdstippen afgehaald.

"Veronica voelt als een groep muziekvrienden op een rokerige zolderkamer, omringd door duizenden platen en cd's" zegt Hoogendoorn. "Ik heb heel veel zin om me bij deze groep vrienden te voegen en mijn liefde voor muziek te delen!"

'Ontiegelijk blij'

Van der Lende: "Zeg je Frank, dan zeg je livemuziek en die neemt een belangrijke plek in op de vrijdagavond bij Veronica. Ik ben ontiegelijk blij dat ik straks omringd door al mijn muzikale vrienden, radio op Veronica kan maken." De rest van de week gaat Van der Lende freelancen, schrijft hij op Instagram.

Zendermanager en Radio Veronica-dj Rob Stenders vindt het "fantastisch" dat de twee dj's deze stap maken. Eerder werd al bekend dat Sander Lantinga per oktober van Radio 538 naar Radio Veronica verhuist.

Kelderende luistercijfers

BNNVara, de huidige werkgever van de dj's, vindt het "heel jammer" dat de twee vertrekken. "Het zijn eigenzinnige radiomakers, die ons en NPO 3FM verder hebben geholpen en op de kaart hebben gezet. Wij waren graag met Sander en met Frank doorgegaan, maar we gunnen beiden uiteraard alle goeds voor de toekomst."

NPO 3FM heeft te maken met kelderende luistercijfers. In mei had de publieke zender zo'n 2,2 procent van de markt in handen, de helft minder dan vijf jaar geleden en nog slechts een kwart van het 3FM-marktaandeel in 2012. Zendermanager Sharid Alles kondigde eind vorig jaar haar vertrek aan, Menno de Boer volgde haar op.