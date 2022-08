Alle zorg via één telefoonnummer, lost dat de krapte op?

In de zorg worden de gevolgen van het personeelstekort steeds zichtbaarder. Zo kondigde het enige ziekenhuis in Zoetermeer aan de spoedeisendehulp-afdeling de komende maanden drie dagen per week te sluiten. En in Sneek sluiten ze één van de vier operatiekamers. Ook ambulancediensten en huisartsen kampen met een steeds hogere werkdruk, mede doordat patiënten vaker en sneller bellen. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) hoopt daar nu de oplossing voor te hebben: in alle regio's een coördinatiecentrum met één telefoonnummer waar medewerkers bepalen welke patiënt welke zorg krijgt. Dit moet de personeelsdruk verlichten, maar niet iedereen in de zorg is enthousiast over het plan.

Te vaak bellen voor te kleine problemen Huisartsenposten trekken al langer aan de bel dat ze alle zorgvragen niet meer aankunnen. "Steeds meer mensen bellen in de avond- nacht- en weekenduren voor kleine problemen, terwijl ze prima kunnen wachten op de volgende dag", zegt Dyonne Broers, bestuurder van de vier huisartsenposten in Rotterdam en Rijnmond. "Ik denk dat mensen gewend raken aan de 24-uursmaatschappij, waar steeds meer altijd beschikbaar is. Je kunt heel laat naar bijvoorbeeld de supermarkt, dus waarom niet de huisarts?" Als gevolg hangen mensen vaak urenlang in de wachtrij. Regelmatig bellen mensen dan maar het alarmnummer, ziet de Rotterdamse ambulancedirecteur Arie Wijten. "We horen verhalen van mensen die een halfuur in de wacht staan en dan besluiten 112 te bellen. Daar wordt in ieder geval wel opgenomen, denken ze dan." Mensen bellen dit jaar veel vaker dan vorig jaar 112 voor een ambulance:

Afbeelding ter illustratie - -

En dat is niet de bedoeling, zegt Wijten, want bij twijfel wordt wel gereden. "Het aantal ambulanceritten in Rotterdam is inmiddels met 15 procent gestegen, maar we hebben niet ineens 15 procent meer personeel." Landelijk rukten ambulancediensten in het eerste kwart van dit jaar tot wel 18 procent vaker uit dan vorig jaar. Ook voor problemen die niet acuut zijn. Één centrum voor alle zorgvragen Om dit soort situaties te voorkomen, wil minister Kuipers in alle zorgregio's een Zorg Coördinatie Centrum (ZCC). Dat centrum bepaalt bij acute zorgvragen hoe en waar elke patiënt wordt geholpen, op basis van beschikbare plekken in de regio. Kuipers kondigde zijn plan in februari dit jaar aan en startte direct met een landelijke pilot. Ook Rotterdam doet daaraan mee. Als een patiënt naar zo'n ZCC belt, bepalen medewerkers eerst welke zorg nodig is. Vervolgens kijken ze of er plekken vrij zijn in bijvoorbeeld een ziekenhuis, psychiatrisch centrum of verpleeghuis. Dat moet voorkomen dat een ambulance uitrukt als de huisarts ook kan helpen, of dat de huisarts langskomt terwijl de wijkverpleegkundige ook kan. Dit gebeurde er in het ZCC toen een vrouw belde wier man was gevallen en niet meer op kon staan:

Het ZCC bepaalt bij acute zorgvragen hoe en waar elke patiënt wordt geholpen, op basis van beschikbare plekken in de regio. Hier in Rotterdam doen ze mee aan een pilot. - NOS