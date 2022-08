China kondigt militaire oefeningen rond Taiwan aan als reactie op bezoek Pelosi

Het Chinese ministerie van Defensie heeft "gerichte militaire actie" aangekondigd rondom Taiwan. Wat daarmee bedoeld wordt, is niet helemaal duidelijk, maar de kolonel die gaat over het oostelijke deel van China spreekt van militaire oefeningen rondom het eiland.

Die oefeningen moeten vanaf vanavond tot en met zondag plaatsvinden in de Straat van Taiwan, zowel ten westen als ten oosten van dat eiland, blijkt uit een verklaring die het Chinese staatspersbureau Xinhua heeft vrijgegeven. Het gaat om oefeningen op zee en in de lucht. Volgens China zullen er onder meer raketten worden afgevuurd.

China zegt dat de militaire bewegingen een reactie zijn op het bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi aan Taiwan. Dat bezoek ligt erg gevoelig in China, dat Taiwan beschouwt als afvallige provincie. In Chinese ogen is het niet mogelijk officiële diplomatieke banden te hebben met zowel China als Taiwan.

In een verklaring noemt China de kwestie-Taiwan "de belangrijkste en gevoeligste kwestie in het hart van de relatie tussen China en de VS". Toen het bezoek van Pelosi aanstaande leek, vorige week, zei China al dat Amerika "speelt met vuur".

Escalatie

Er is Peking veel aan gelegen Taiwan op een gegeven moment weer onder Chinees bestuur te krijgen. Daarbij is China bereid om ook militaire middelen te gebruiken, maar experts denken niet dat het bezoek van Pelosi aanleiding is voor een dergelijke escalatie.

Amerika heeft desondanks vier oorlogsschepen bij de oostkust van Taiwan liggen. President Biden heeft eerder aangekondigd bij een Chinese invasie Taiwan militair te hulp te schieten.