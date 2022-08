Ziekenhuis Sneek sluit operatiekamer, te veel medewerkers ziek

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek sluit per direct een van de vier operatiekamers voor een maand. Volgens het ziekenhuis zijn er te veel medewerkers ziek. Er blijven twee operatiekamers open voor geplande ingrepen en één voor spoedoperaties.

Deze week en volgende week belt het Friese ziekenhuis in totaal negentig mensen af. De planning voor de periode erna moet nog worden bekeken, laat een woordvoerder weten.

'Verzuim neemt weer toe'

"Er was een dalende trend in het ziekteverzuim te zien, maar het kortdurend ziekteverzuim neemt nu weer toe", meldt het ziekenhuis in een verklaring. "Hierdoor zijn er te weinig zorgprofessionals beschikbaar om de gewenste zorg te kunnen bieden."

In de afgelopen weken werden al allerlei maatregelen genomen om de werkdruk voor de aanwezige medewerkers niet nog hoger te laten oplopen, schrijft Omrop Fryslân.

Groter probleem

Het Friese ziekenhuis is niet het enige dat kampt met een personeelstekort. De spoedeisende hulp van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer gaat tot 1 oktober drie dagen in de week dicht. Vanwege een hoog ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt slaagt het ziekenhuis er naar eigen zeggen niet in om genoeg personeel te vinden om de afdeling 24/7 te bemensen.