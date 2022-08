Alpine bevestigt komst van jonge Piastri als vervanger van Alonso

Formule 1-coureur Oscar Piastri neemt vanaf volgend seizoen plaats naast Esteban Ocon bij Alpine. De 21-jarige reserverijder van het team neemt daar het stoeltje over van Fernando Alonso.

Alonso maakt juist de overstap van Alpine naar Aston Martin, waar hij de opvolger wordt van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. De Duitse coureur maakte eind vorige week bekend dat hij na vijftien jaar de Formule 1 verlaat. Alonso is zelf tweevoudig wereldkampioen.

Debuut

Piastri stapte in 2021 over naar de Formule 2, datzelfde jaar won hij de titel. Hij was de derde 'rookie' (een coureur die bezig is aan zijn eerste seizoen in een klasse) in vijf jaar die dat voor elkaar kreeg. Charles Leclerc (Ferrari) en George Russell (Mercedes) gingen hem voor.

De Australiër greep dit seizoen naast een stoeltje in de Formule 1, maar werd wel reserverijder bij Alpine. Met het vertrek van Alonso heeft Piastri eindelijk zicht op zijn debuut in de hoogste raceklasse.