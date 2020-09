Kunstenares maakte beeld Willem-Alexander, en toen liet die zijn baard staan

In de nieuwe raadszaal van de gemeente Overbetuwe is een beeld onthuld van koning Willem-Alexander. Mét baard.

Het bronzen beeld is gemaakt ter gelegenheid van de vernieuwing van het gemeentehuis in Elst door kunstenares Maria Stams. Zij maakte in eerste instantie een beeld van de koning zonder baard.

Toen bleek dat de koning zijn baard liet staan, wilde zij eerst een baard aan haar werk toevoegen, meldt Omroep Gelderland. Uiteindelijk besloot zij een geheel nieuw beeld te maken.

Het beeld is gisteren onthuld door de kunstenares en burgemeester Patricia Hoytink-Roubos. Zij is blij om als eerste een beeld van de koning met baard te hebben: "Het past bij de koning die op een eigentijdse manier invulling geeft aan het koningschap."

De koning is al met baard afgebeeld op onder meer een herdenkingsmunt. Ook werd vorig jaar al een beeld van Willem-Alexander met baard van Legoblokken gemaakt.