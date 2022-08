Russisch hooggerechtshof: Azov-bataljon is terroristische groep

Het Russische hooggerechtshof heeft het Oekraïense Azov-bataljon bestempeld tot terroristische organisatie, zo meldt een verslaggever van persbureau Reuters vanuit de rechtszaal. Leden van de militie kunnen daardoor nu twintig jaar cel krijgen in Rusland, commandanten mogelijk zelfs levenslang. Hoeveel leden van de militie nu gevangen zitten in Rusland, is niet bekend.

Het Azov-bataljon begon in 2014 als nationalistische burgermilitie die streed tegen pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne, maar werd daarna opgenomen in de officiële strijdkrachten van Oekraïne. Veel vroege leden droegen extreemrechtse of nazistische sympathieën uit, een gegeven dat door Rusland nu gebruikt wordt om de oorlog in Oekraïne neer te zetten als strijd tegen 'nazi's'.

In de huidige oorlog was het bataljon vooral betrokken bij de verdediging van de havenstad Marioepol, die uiteindelijk na drie maanden in handen viel van de Russen. Veel Azov-leden werden toen opgepakt als krijgsgevangenen. Bestuurders van de pro-Russische 'Volksrepubliek Donetsk', die Marioepol nu tot haar grondgebied rekent, zeiden in mei al dat Azov-leden daar de doodstraf kunnen krijgen voor hun rol in de strijd om de havenstad.

'Excuus om oorlogsmisdaden te plegen'

In een reactie op het vonnis van vandaag zegt het bataljon dat Rusland "op zoek is naar nieuwe excuses om oorlogsmisdaden te kunnen plegen". Dat is een verwijzing naar de dood van tientallen Oekraïense krijgsgevangenen door explosies in een gevangenenkamp in bezet Donetsk, vorige week. Volgens Rusland kwam dat door een raketaanval van het Oekraïense leger, volgens Oekraïne en zijn westerse bondgenoten kwamen de krijgsgevangenen om het leven door pro-Russische separatisten en was er geen raketaanval.

In een reactie op de dood van de krijgsgevangenen zei de Russische ambassade in Londen al dat leden van het Azov-bataljon "een executie verdienen, niet door een vuurpeloton maar door ophanging omdat ze geen echte soldaten zijn. Ze verdienen een vernederende dood."