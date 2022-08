Nederlandse deel Noordzee heeft meer gas dan gedacht

Uit het onderzoek komt naar voren dat de totale winbare voorraad met 16,8 miljard kubieke meter naar boven is bijgesteld. Er kan volgens het ministerie in totaal nog 78,2 miljard kuub gas gewonnen worden in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Omdat de markt uitgaat van een langere periode van hoge gasprijzen, denkt TNO verder dat het weer lucratief wordt om naar nieuwe gasvelden te boren. Al eerder zegde het kabinet toe om de vergunningsprocedure voor het boren naar gasvelden op zee te versnellen. De reden is het dreigende gastekort in Europa.

Het afgelopen jaar produceerde Nederland 8,9 miljard kuub aardgas op zee. In totaal lag het Nederlandse gasverbruik van huishoudens en bedrijven jarenlang op 40 miljard kuub, al is dat nu vanwege de hoge gasprijs teruggelopen naar zo'n 30 miljard. Een aanzienlijk deel van het in Nederland gebruikte gas wordt geïmporteerd sinds het kabinet in 2018 besloot om de gaskraan in Groningen dicht te draaien.

Lucratieve investering

Gaswinning op de Noordzee was de laatste jaren een aflopende zaak. Veel velden stonden te koop en de discussie ging vooral over het opruimen van overbodig geworden platforms. Met gasprijzen die rond de 20 eurocent per kuub lagen, was de exploitatie van gas op zee nauwelijks nog rendabel. Bovendien kozen veel bedrijven die nog wel geïnteresseerd waren in gaswinning op zee liever voor velden in de territoriale wateren van Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Die landen kennen kortere vergunningsprocedures.

Nu de gasprijzen rond de 2 euro per kuub liggen, wordt het weer interessanter voor bedrijven. Het aantal boringen naar olie en gas op het Nederlandse deel van de Noordzee is dit jaar al gestegen naar zes, terwijl er dat vorig jaar twee waren. In twee gevallen is er dit jaar daadwerkelijk gas gevonden. "De investeringen in nieuwe velden kan leiden tot een stabilisatie van de opbrengsten uit de Noordzee maar niet de 6 miljard kuub uit Rusland vervangen," zegt René Peters, gasexpert bij TNO.

Vooral in het noordwestelijke deel van de Noordzee boven de Waddeneilanden liggen nog nieuwe velden met potentieel die de afhankelijkheid van Russisch gas in Nederland en Europa zouden kunnen verminderen. De winning van dat gas is niet onomstreden. Zo verzetten de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden zich tegen de exploitatie van het veld dat het olie- en gasbedrijf ONE-Dyas in productie neemt boven Schiermonnikoog en Borkum.