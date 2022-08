Bij zonsopkomst trof een 'ninjabom' Zawahiri op zijn balkon

Afgelopen weekend doodde een Amerikaanse drone al-Qaida-leider Ayman al-Zawahiri in de Afghaanse hoofdstad Kabul. President Biden heeft dat gisteravond gezegd. Hard bewijs hebben de Amerikanen nog niet gegeven, maar uit de spaarzame details die Amerikaanse bronnen hebben vrijgegeven, komt een beeld naar voren van een minutieus geplande operatie waaraan maanden voorbereidingstijd voorafgingen. Hoe wisten de Amerikanen de Egyptenaar om te brengen?

Het kopstuk van al-Qaida hield zich jarenlang schuil in de bergen van Afghanistan. Nadat de Taliban vorig jaar augustus de macht in het land hadden overgenomen, verhuisde de voormalig oogarts naar Kabul. Hij kwam terecht in de gegoede wijk Sherpoor, waar voorheen Afghaanse legerleiders woonden. De meeste huizen beschikken er over een tuin, sommige over een zwembad. In de wijk bevinden zich allerlei ambassades, waaronder de voormalige Amerikaanse.

'Safe house' tussen de ambassades

Sinds de machtsovername vorige zomer wonen er kopstukken van de Taliban in de wijk. Afgelopen april zou hooggeplaatste Amerikaanse ambtenaren voor het eerst zijn verteld dat ook de al-Qaida-leider en zijn familie zich in Sherpoor ophielden, in een safe house.

Op beelden op sociale media - die overigens niet geverifieerd zijn - is een ruime woning te zien, afgezet met hek en prikkeldraad. Het balkon is vanaf de straat nagenoeg onzichtbaar. Toch werd Zawahiri er sinds april door de veiligheidsdiensten in de gaten gehouden. Het balkon speelde een cruciale rol in de operatie.

Het aan de Taliban gelieerde Haqqani-netwerk wist dat Zawahiri zich in de wijk schuilhield, zeggen de Amerikanen. Maar de Amerikaanse inlichtingendiensten hadden maanden de tijd nodig om zijn identiteit bevestigd te krijgen en zijn bewegingen te monitoren.

Een kaart van de wijk Sherpoor in Kabul: