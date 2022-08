Colombiaan Buitrago wint openingsrit in Burgos, Kelderman wordt zesde

De Colombiaan Santiago Buitrago heeft de eerste etappe van de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De 22-jarige renner van Bahrain Victorious bleef op de lastige slotklim het peloton net voor en pakte daarmee ook de leiderstrui.

Wilco Kelderman was de beste Nederlander, hij kwam als zesde over de finish.

De Ronde van Burgos is een vijfdaagse etappekoers die geldt als een belangrijke voorbereiding op de Ronde van Spanje, die op 19 augustus van start gaat in Utrecht. De eerste etappe, met 157 kilometer de kortste van deze ronde, begon in de stad Burgos en eindigde daar ook.

López laat zich meteen gezien

De vlucht van de dag werd gevormd door het Spaanse trio Mikel Azparren, Jesus Ezquerra en Diego Pablo Sevilla, dat een maximale voorsprong van acht minuten bij elkaar fietste.

Op de eerste klim liet Miguel Ángel López zich opeens even zien met een demarrage uit het peloton, maar die poging strandde snel.

De Colombiaanse Astana-renner werd een week geleden door zijn ploeg geschorst omdat hij mogelijk verboden middelen had meegenomen naar Spanje. Op basis van informatie van de Spaanse autoriteiten hief Astana de schorsing van López deze week weer op, zodat hij zich alsnog via de Ronde van Burgos kan voorbereiden op de Vuelta.

Poels doet een poging

Het avontuur van de drie Spanjaarden was op 20 kilometer van de finish voorbij. Op de Alto del Castillo (1,1 kilometer à 6,1 procent) was het Wout Poels die een uitbraak waagde, maar zijn aanval werd door Jumbo-Visma in de kiem gesmoord.

Daarna regende het vruchteloze uitbraken. In de slotronde bleef Buitrago, die in de Giro d'Italia ook al een ritzege in de bergen boekte, wel succesvol uit de greep van het peloton.