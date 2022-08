696 migranten staken maandag Kanaal over naar Engeland, record voor dit jaar

De Britse grenswacht heeft gisteren 696 migranten op bootjes aangetroffen die de oversteek van Frankrijk naar Engeland probeerden te maken. Het gaat om het hoogste aantal dit jaar. Het vorige record werd in april gevestigd, toen op één dag 651 mensen de boottocht over het Kanaal waagden.

In totaal zijn er dit jaar al ruim 17.000 migranten geweest die naar Engeland overstaken en door de Britse autoriteiten aan land zijn gebracht. Vorig jaar duurde het tot september voordat een dergelijk aantal werd bereikt. In heel 2021 telden de Britten 28.526 Kanaalmigranten. Het absolute dagrecord is 1185 en werd gevestigd in november van dat jaar.

De migranten maken hun oversteek vaak in overvolle gammele rubberbootjes. Gisteren waren de 696 mensen verdeeld over veertien boten; gemiddeld waren er per bootje dus zo'n vijftig mensen aan boord.

Vlucht naar Rwanda

De Britse regering probeert al tijden greep te krijgen op de aantallen migranten. Bij Frankrijk wordt erop aangedrongen om meer te doen om de vertrekkende migranten tegen te houden, maar het Verenigd Koninkrijk hoopt migranten ook te ontmoedigen met een omstreden plan.

Het is het voornemen van de Britse regering om een deel van de asielzoekers die illegaal de oversteek over het Kanaal maken te deporteren naar Rwanda. Daar kunnen ze vervolgens een asielaanvraag indienen. Als die wordt toegekend, kunnen ze een aantal jaar in Rwanda blijven.

In juni zou de eerste vlucht naar Rwanda gaan. Meerdere verzoeken om de vlucht niet te laten vertrekken werden afgewezen door Britse rechters, maar uiteindelijk greep het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in in een individuele zaak. Daarop besloten de Britten het vliegtuig toch niet te laten vertrekken. Een nieuwe datum voor de start van het Rwanda-plan is nog niet bekend.