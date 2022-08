Higuita blijft geletruidrager in Polen ondanks valpartij, Duitser Ackermann wint

Daar gebeurde ook het meest besproken moment van de race. Op zo'n twee kilometer voor de finish was er een flinke valpartij in een flauwe bocht, waarin onder meer klassementsleider Higuita onderuit ging. Hij finishte nog wel, maar was veel tijd verloren ten opzichte van waar hij stond voor de val.

3-kilometerregel UCI

Momenteel luidt de regel van de UCI als volgt: In geval van een valpartij, lekke band of mechanisch probleem in de laatste drie kilometer krijgen de betrokken renners de tijd van de groep waartoe zij behoorden op het moment van incident. Hun klassering zal worden bepaald op basis van de volgorde waarop zij werkelijk over de finish komen.