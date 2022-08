Amerikaanse toppoliticus Pelosi ondanks dreigementen China aangekomen in Taiwan

Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is aangekomen in Taiwan. Ze landde iets voor 17.00 uur Nederlandse tijd in een Amerikaans militair toestel. Haar bezoek wordt door China gezien als een provocatie. - NOS

Pelosi vertrok eerder vandaag vanaf een militaire basis in Maleisië, waar ze een korte ontmoeting had met premier Ismail Sabri Yaakob. Haar toestel vloog via een omweg naar de staat, onderweg werd de Zuid-Chinese Zee zoveel mogelijk vermeden. Kort voordat het toestel landde, meldden Chinese staatsmedia dat Peking gevechtsvliegtuigen bij de Straat van Taiwan had ingezet. De zeestraat scheidt Taiwan van China.

Volgens Taiwanese media brengt Pelosi morgen een bezoek aan het parlement en heeft ze een ontmoeting met de Taiwanese president Tsai Ing-wen. Taiwan heeft gezegd dat het haar verwelkomt, al bestaan er sterke twijfels hoe het bezoek voor de staat zal uitpakken.

Werkbezoek in Zuidoost-Azië

Pelosi is op werkbezoek in Zuidoost-Azië en zal ook Zuid-Korea en Japan aandoen. Taiwan stond niet op de officiële agenda. Sinds de geruchten op gang kwamen dat Pelosi ook de eilandstaat zou bezoeken, heeft China stevige kritiek geuit. Pelosi geldt als criticus van het regime in Peking, met name op het gebied van mensenrechten. China ziet in haar bezoek een harde steunbetuiging aan Taiwan.

Sinds gisteren werd sterk rekening gehouden met een bezoek van de voorzitter, maar haar komst werd door Washington niet bevestigd. Pentagon-woordvoerder John Kirby onderstreepte dat de keuze om te gaan bij Pelosi zelf lag.

Kort na Pelosi's aankomst publiceerde The Washington Post een opiniestuk van haar hand, getiteld 'Waarom ik met een Congresdelegatie naar Taiwan ga'. Daarin schrijft ze dat de onafhankelijkheid van Taiwan een belangrijk speerpunt van de Amerikaanse buitenlandpolitiek is.

In het artikel bekritiseert ze Peking, dat zich volgens Pelosi de laatste jaren meer en meer met Taiwan is gaan bemoeien. "We kunnen niet toekijken terwijl de CCP Taiwan en de democratie zelf bedreigt", schrijft ze, refererend aan de Chinese Communistische Partij.