Geen ontgroening bij Amsterdams studentencorps na ophef

Nieuwe leden kunnen zich dit jaar wel inschrijven bij het Amsterdamse studentencorps, maar een ontgroening met 'beproevingen' zal achterwege blijven. Dat schrijft het bestuur van ASC/AVSV in een brief aan de leden.

De inschrijving was opgeschort vanwege de ophef die ontstond na meerdere seksistische speeches tijdens het lustrumfeest. De bestuursvoorzitter van de vereniging stapte op vanwege de zaak.

"Inmiddels hebben wij met verschillende belanghebbenden gesproken, waaronder de universiteiten en onze reünisten", staat in de brief. "Wij kunnen u mededelen dat de inschrijving voor het lidmaatschap opengaat. Daarbij vermelden wij meteen dat de kennismakingstijd anders zal verlopen dan voorgaande jaren."

Extra maatregelen

Zo is er dit keer anders dan voorheen geen enkele vorm van beproeving tijdens de kennismakingstijd. "Het doel is uitsluitend om aspirant-leden bekend te laten worden met het bestuur, de leden en de geschiedenis van de vereniging", aldus het bestuur. Leden worden nog geïnformeerd over extra voorzorgsmaatregelen, melden AT5 en NH Nieuws.

Al voor het schandaal rond de uitspraken op het herendiner liet het corps weten de ontgroening aan te passen, omdat de ontgroening van afgelopen jaar afgebroken moest worden vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat zou gaan om gewelddadige incidenten waarbij studenten gewond raakten. Het nachtelijke programma zou dit jaar daarom sowieso al niet doorgaan. Ook zouden er geen 'onnodige' ontgroeningsactiviteiten zijn en zou er meer toezicht komen.