Eeuwenoud beeld van krijger duikt op tussen garnalen bij Texel

Vissers hebben gisteren voor de kust van Texel een unieke vondst gedaan. Tijdens het vissen op garnalen kwam een stuk hout mee dat een eeuwenoud beeld blijkt te zijn. Volgens archeologen gaat het om een "zeldzaam topstuk" en "een juweel".

Visser Victor Ayal is er nog van onder de indruk. "We krijgen duizenden stukken hout aan boord. Er zaten maar twee seconden tussen of ik had het overboord gegooid. Tot een gezicht me aankeek", vertelt hij aan NH Nieuws. Het waren de priemende ogen van een man met een snor en een muts. Ze zaten op een houten beeld van ongeveer 30 bij 40 centimeter groot.

Volgens archeoloog Michiel Bartels van het maritieme museum Kaap Skil op Texel gaat het waarschijnlijk om een beeld uit de 16de of 17de eeuw. "Het is een krijger met een Frygische muts. Die muts stond in de Romeinse tijd symbool voor vrijheid uit slavernij. Die symboliek is ook gebruikt in de periode van de Tachtigjarige oorlog", legt hij uit.

De Frygische muts is een zacht kegelvormig hoofddeksel waarvan de top naar voren wijst en wat naar beneden valt. De Frygiërs leefden in het gebied dat nu tot Turkije behoort en waren een bergvolk dat door de Romeinen tot slaaf was gemaakt. Als ze uit de slavernij verlost werden, droegen ze een Frygische muts.

Vermoedelijk gaat het om een kaagstuk, een eindstuk van een hekwerk aan stuur- of bakboord op een schip, zegt Bartels. Hij wil graag onderzoek doen om te achterhalen hoe oud het beeld precies is en welke kleuren het heeft gehad. "Mogelijk zitten er in de plooien pigmentresten, want dit soort beelden waren altijd compleet beschilderd."

Volgens Bartels is de vondst zeer uniek. "Zo vaak gebeurt het niet dat een beeld zo gaaf boven water komt uit de Waddenzee. Meestal hebben paalwormen het helemaal kapot gevreten", aldus de archeoloog.

Ook Ayal heeft nooit eerder zoiets gevonden. "Vaak halen we botten op, mammoetkiezen of houten katrollen uit de VOC-tijd, maar zoiets bijzonders als dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Waar het beeld uiteindelijk terechtkomt is nog niet duidelijk. Vissers mogen in principe hun vondsten houden. Ze hebben alleen een meldingsplicht en daaraan is voldaan.

Wat Ayal betreft gaat het beeld naar het Kaap Skil-museum op Texel. "Mijn bedoeling is niet om er geld mee te verdienen. Uiteindelijk, als 'ie een mooi plekje krijgt bij Kaap Skil, mooi geconserveerd, dan is dat prima en kunnen we het nog eens bekijken." Voorlopig heeft hij het beeld in een palingkuip met zeewater gezet, om het goed te houden.